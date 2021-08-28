للملقحين فقط.. رئيس «الأزهر» يوضح شروط تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

قال رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، إن جامعة الأزهر حريصة على تسكين الطلاب الحاصلين على لقاح كورونا فقط في المدينة الجامعية للعام المقبل، حرصًا على سلامة جميع الطلاب ومنعًا لانتشار وباء كورونا داخل المدن الجامعية التابعة للأزهر الشريف.

تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

وأضاف «المحرصاوي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعة خلال تنسيق التسكين بالمدن الجامعية اشترطت أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام جيد جدًا وامتياز، خلال سنة النقل السابقة، مؤكدًا أنه تقرر البدء في فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا، بداية من غد الأحد 29 أغسطس الجاري، إلى الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر 2021.

موقع التسجيل للتسكين بالمدينة الجامعية للأزهر

فيما أطلقت جامعة الأزهر موقع التسجيل الإلكتروني لطلب الالتحاق بالمدن الجامعية للأزهر، من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير ممتاز أو جيد جدًّا.

شروط السكن في المدينة الجامعية للأزهر

كما طالبت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشددة على أن الحصول على اللقاح سيكون شرطًا من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية والتفاصيل متاحة من خلال الموقع هنا.

فيما أعلنت جامعة الأزهر أنه يجرى البدء في اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدارات بدءا من يوم 2 سبتمبر المقبل، من بينها كلية التربية الرياضية، بعد أن سجلوا رغبتهم في الالتحاق باختبارات القدرات على مدار الأسبوعين الماضيين، وجرى غلق باب التسجيل في اختبارات القدرات يوم الخميس الماضي عبر موقع جامعة الأزهر، مشددة بأن الاختبارات تجرى وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.