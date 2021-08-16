توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية.. كليات جامعة الأزهر «بنات علمي» وأماكنها

عقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بدا الطلاب في البحث عن التنسيق والكلية التي تتناسب مع المجموع والأقرب إلي محل إقامته حتى لا يتكبد أعباء كبيرة في التنقل من وإلي الكلية، وسط بانخفاض تنسيق هذا العام عن العام الماضي.

تنسيق كليات جامعة الأزهر بنات علمي

وبحسب تنسيق العام الماضي يمكن للطلاب وأولياء أمورهم معرفة أهم الكليات التي تتوفر لهم بحسب المجموع الذي حصلوا علية في نتيجة الثانوية الزهرية 2021.

كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة

الطب بنات بالقاهرة بحد أدنى 635 درجة، كلية طب بنات دمياط، 6354 درجة، كلية طب بنات أسيوط، 632 درجة، طب الأسنان بنات القاهرة، تخصص عام، 628 درجة، الصيدلة بنات بالقاهرة، تخصص عام 628 درجة، كلية الصيدلة بنات أسيوط، 626 درجة.

كلية الهندسة والعلوم

كلية الهندسة بنات القاهرة تخصص عام، 619 درجة، العلوم بنات القاهرة تخصص عام، 613 درجة.

كليات التمريض ومعاهد التمريض والتحاليل

كلية التمريض للبنات القاهرة، 617 درجة، المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر، 601 درجة.

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات القاهرة، 599 درجة.

المعهد الفني للتمريض بكلية طب الأزهر أسيوط ، 589 درجة.

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات القاهرة، 587 درجة.

كليات البنات والدراسات الإنسانية

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، شعبة الترجمة الفورية، إنجليزي فقط، 612 درجة.

الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، اللغة الإنجليزية ترجمة فورية، 611 درجة.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة، قسم اللغة الألمانية، 611 درجة.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة، شعبة اللغات الأوربية، ترجمة فورية إنجليزي، 610 درجات.

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، شعبة اللغات الأوربية، ترجمة فورية فرنسي، 609 درجات.

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، قسم اللغة الإسبانية، 608 درجات.

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، اللغة التركية، 607 درجات.

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، اللغة الكبرى وآدابها 602 درجة.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة، اللغات الأوردية، 599 درجة.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة، اللغة الفارسية وآدابها، 598 درجة.

التجارة بنات بالقاهرة، شعبة التجارة باللغة الإنجليزية بمصروفات 587 درجة.