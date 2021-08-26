جامعة الأزهر: 2 سبتمبر بدء اختبارات القدرات واليوم آخر موعد للتسجيل

أعلنت جامعة الأزهر، أن اليوم الخميس 26 أغسطس هو آخر يوم للتسجيل في اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك، ولن يتم مد فترة اختبارات القدرات مرة أخرى.

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه على الطلاب التقدم للكليات التي سجلوا فيها للاختبار حتى يوم الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر.

وأضافت أنه على الراغبين سرعة سداد الرسوم المقررة عن طريق خدمة فوري والتوجه إلى مقار الكليات، لافتًا إلى أن اختبارات كلية التربية الرياضية تبدأ في السادسة صباحًا، وعلى الطلاب مراعاة ذلك.

فتح باب التنسيق الأزهري 2021

وأشار المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إلى أن اختبارات القدرات هذا العام تتم قبل فتح باب التنسيق سواء للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول أو الثاني للعام الدراسي 2021 م.

وأوضح أنه بغلق باب التنسيق لن تجرى اختبارات قدرات مرة أخرى قبل أو بعد الدور الثاني، لافتا إلى أنه على الراغبين فى الالتحاق بكليات أو تخصصات تتطلب كلياتها اختبارات قدرات سرعة التسجيل قبل الخميس المقبل، وإن اجتياز القدرات ضرورة لظهور هذه الكليات في التنسيق.

اختبارات قدرات كلية التمريض 2021

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تفقد المركز الهندي لتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر، لمتابعة سير العمل بالمركز الذي تُقام به اختبارات القدرات للطالبات الراغبات في الالتحاق بكلية التمريض للعام الجامعي 2021 – 2022، للاطمئنان على سير العمل بلجان الاختبارات، لافتاً إلى تسجيل الاختبارات صوتًا وصورةً؛ ضمانًا للنزاهة والشفافية اللتين تحرص عليهما الجامعة.

وحاور رئيس الجامعة بعض الطالبات، حول التجربة الجديدة التي قامت عليها الجامعة؛ من إجراء الاختبارات مسجلة؛ حرصًا على مصلحة الطالبات.