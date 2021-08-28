مواعيد فصل التيار الكهربائي عن قرى بني سويف للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء في محافظة بنى سويف، اليوم السبت، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى مركز بني سويف، وذلك على مدار 5 أيام، بداية من غد الأحد 29 أغسطس الجاري، وحتى الخميس المقبل 2 سبتمبر 2021، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمحولات التي تخدم تلك القرى، بهدف رفع كفاءة الخدمة وضمان عدم تأثرها، وذلك من الساعة السابعة صباحاَ، حتى الحادية العاشرة صباحاً، ولمدة 4 ساعات يومياً، بالتبادل بين القرى.

مواعيد انقطاع الكهرباء عن قرى بني سويف

وبحسب بيان صادر عن قطاع كهرباء بني سويف، اليوم السبت، سيتم فصل التيار الكهربائي غداً الأحد 29 أغسطس عن قرية «بني عفان»، ويوم الاثنين 30 أغسطس عن قرية «الحكامنة»، ويوم الثلاثاء 31 أغسطس عن قرية «بليفيا»، ويوم الأربعاء أول سبتمبر عن قرية «أبوسليم»، ويوم الخميس 2 سبتمبر عن «منشأة عاصم»، وذلك بدايةً من الساعة 7 صباحاً حتى 11 صباحا لمدة 4 ساعات، على مدار الأيام المذكورة.

قطاع كهرباء بني سويف يناشد المواطنين والجهات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الإنقطاع

وتقدم قطاع الكهرباء ببني سويف باعتذاره عن فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وضمان استمرارها بالشكل المطلوب، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.