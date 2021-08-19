لمدة 3 أيام .. قطع للكهرباء عن 8 مناطق في بني سويف بالتبادل

أعلن قطاع كهرباء في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل التيارالكهربائي عن عدد من المُغذيات العُمومية بمدينة بني سويف، وذلك على مدار 3 أيام بداية من السبت 21 اغسطس وحتى الإثنين 23 أغسطس الجاري، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ما يتطلب فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تعتمد على التغذية الكهربائية الواردة من تلك المغذيات، لمدة ساعتين يوميا، لضمان استمرار الخدمة وتحسين الأداء.

أماكن إنقطاع الكهرباء في بني سويف

وبحسب بيان لقطاع الكهرباء اليوم، سيتم فصل التيار يوم السبت، عن مناطق: «البنوك، وعمر أفندي، والسكة الحديد، واستراحة النيابة، وبرج الحرمين، السنترال»، و يوم الأحد عن مناطق «عبد السلام عارف، استراحة ضباط الشرطة، مساكن الشرطة، جزء من الأباصيري وجزء من ترعة البوصة»، ويوم الاثنين، عن مناطق: «شارع إسلام بالجزيرة ومقبل، بنك مصر الإسلامي، مستشفى الجزيرة»، وذلك بداية من الساعة 6 صباحاً حتى 8 صباحا على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُبين.

قطاع الكهرباء يعتذر للمواطنين عن قطع التيار

وتقدم قطاع الكهرباء ببني سويف باعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة، حيث تُحسن أعمال الصيانة من الأداء خلال الفترة القادمة، وتضمن استمرار الخدمة بالشكل المطلوب والمُرضي للمواطنين