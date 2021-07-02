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انقطاع الكهرباء والمياه في بني سويف.. تعرف على الأماكن والمواعيد

كتب:

عمرو رجب
12:02 م | الجمعة 02 يوليو 2021
ديوان عام محافظة بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

 أعلنت شركة الكهرباء في محافظة بني سويف، عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة ناصر شمال المحافظة، من الساعة الخامسة صباح غد السبت 3/7/2021 وحتى التاسعة صباحا من نفس اليوم ولمدة 4 ساعات، وذلك لوجود أعمال صيانة بلوحة التوزيع الرئيسية بالمدينة.

وفي بيان لها اليوم، تقدمت الشركة باعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وناشدت المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، عن قطع المياه عن بعض المناطق والأماكن بشرق النيل لإجراء أعمال تعقيم وتطهير لمحطة مياه العلالمة بشرق النيل مركز بني سويف، اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى العاشرة مساءًا ولمدة 9 ساعات.

ومن المقرر أن تتأثر المناطق التالية بالإنقطاع: «قرية العلالمة، المستشفى العسكري، معسكر الأمن المركزي والمناطق المتاخمة».

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة بهذا المرفق الحيوي، فانها تناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى  على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

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