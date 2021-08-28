في 16 نقطة.. البيان الختامي لمؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» بمشاركة مصر

سرد الدكتور فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، البيان الختامي لمؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، والذي عُقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة كل من مصر الأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

أهم نقاط البيان الختامي لمؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» على النحو التالي:-

1- ضرورة توحيد الجهود إقليميًا ودوليًا بما ينعكس إيجابًا على استقرار وأمن المنطقة.

2- نرحب بالجهود الدبلوماسية للوصول إلى أرضية مشتركة مع المحيط الإقليمي والدولي.

3- دعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات.

4- المنطقة تواجه تحديات تقتضي التعامل معها على أساس المصالح المتبادلة.

5- دعم جهود العراق في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات ودعم البنى التحتية.

6- استمرار التعاون في مواجهة جائحة كورونا من خلال تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة.

7- ضرورة توحيد الجهود للتعامل مع التحديات الناجمة عن التغيير المناخي والاحتباس الحراري.

8- استطاعت بغداد أن تجمع قوى ودول مختلفة كانت بينها مشاكل كثيرة.

9- بغداد خلقت حالة حوار بدلًا من الصراع.

10- حالة التوتر والتشنج الموجودة بالمنطقة ستتغير، واستقرار العراق يعني استقرار المنطقة برمتها.

11- الاتفاق على بيان مشترك تطرق إلى قضايا أبرزها دعم العراق وسيادته.

12- سيكون هناك في المستقبل مؤتمرات أخرى ويجرى توسيع هذا الاجتماع إلى دول أخرى.

13- العراق لعب دورًا دبلوماسيًا مهمًا كوسيط يملك علاقات إيجابية مع جميع دول الجوار.

14- إدارة الأزمة العراقية تحمل وجها داخليًا ووجهًا خارجيًا.

15- اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة وللطرفين رغبة كبيرة في حل المشاكل العالقة بينهما.

16- البيان الختامي تطرق إلى دعم العراق والانتخابات المقبلة والتحديات الإقليمية والدولية.