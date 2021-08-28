رسائل «الكاظمي» في مؤتمر بغداد للشراكة: العراق ليس ساحة تصفية صراعات

حملت كلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، بمناسبة انطلاق مؤتمر بغداد لتعزيز التعاون والشراكة، كثيرا من الرسائل السياسية للداخل والخارج، يأتي في مقدمتها تأكيده على أنه يرفض استخدام العراق ساحة لتصفية الصراعات، مشددا على أنه «لا عودة للعلاقات المتوترة والحروب العبثية»، مضيفا: «نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه وأن يستخدم لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية».

ويستضيف العراق، اليوم، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي تشارك فيه 9 دول إقليمية ودولية كبرى، فإلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشارك كل من: «مصر والإمارات والسعودية والكويت وفرنسا وتركيا وقطر والأردن وإيران».

العراقيون خاضوا المعركة ضد الإرهاب نيابة عن العالم

وقال «الكاظمي» إن الشعب العراقي «انتصر على أعتى التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش، كان هذا الانتصار بمساعدة الأشقاء والجيران والمجتمع الدولي، فشكرا للجميع»، مضيف: «العراقيون خاضوا الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم، القضاء على داعش كان انتصارا لشعوب المنطقة والإنسانية».

وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار الإقليمي الذي ينتظر منه العراق تحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية والأمنية بفضل دعم دول الجوار.

«شوط كبير» في ملف إعادة إعمار العراق

وتحدث «الكاظمي» عن عمليات إعادة الإعمار قائلا إن «بلاده تطمح في دعم كل الأطراف والجيران في ملف إعادة إعمار العراق»، مضيفا أنه «تم قطع شوط كبير في هذا المجال، خصوصا البنية التحتية التي تعرضت لأضرار كبيرة منذ عقود بسبب الحروب والسلاح والإرهاب».

الانتخابات النيابية العراقية المبكرة: الشعب يحتكم للمسار الديمقراطي

على الصعيد العراقي الداخلي، تطرق رئيس الوزراء العراقي إلى ملف النتخابات التي ستنظم قريبا، إذ قال إن العراق ينظم انتخابات نيابية مبكرة، لافتا إلى أن «بغداد» طلبت من المجتمع الدولي دعم هذه الانتخابات من خلال فرق المراقبة».

وقال «الكاظمي» أيضا إن «شعب العراق يحتكم للمسار الديمقراطي لتحديد خياراته»، مشددا على أن «هذا المسار يتطور عبر التجارب، فلا عودة إلى الماضي ولا عودة إلى المسارات غير الديمقراطية ولا عودة للعلاقات المتوترة والحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء».