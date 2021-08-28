اعرف سبب رفضك.. دليل الحصول على قرض مبادرة التمويل العقاري من بنك مصر

قوبلت العديد من طلبات الحصول على قروض مبادرة التمويل العقاري الجديدة بالرفض في عدد من البنوك، لوجود أسباب تمنع التمويل العقاري للحالات المتقدمة من محدودي ومتوسطي الدخل، إذ توجد قواعد وأسس لاجتياز اشتراطات مبادرة التمويل العقاري الجديدة والحصول على التمويل، حددها البنك المركزي المصري، لدى إطلاقه المبادرة قبل عدة أسابيع، لكن توسعت البنوك في تفسير هذه القواعد، وفق منشورات داخلية للفروع التي تستقبل يوميًا طلبات واستفسارات العملاء بشأن مبادرة التمويل العقاري.

منشور قطاع التجزئة المصرفية

وحصلت «الوطن» على منشور داخلي من قطاع التجزئة المصرفية في بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية – موجه لفروع البنك بالمحافظات، بشأن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، متضمنًا تعديلات البنك على بعض شروط المبادرة، والتي شملت عدة أسس ينبغي توافرها أولاً ليتمكن العميل من الحصول على قروض مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

المرفوضين من الحصول على قروض مبادرة التويل العقاري

بحسب المنشور، فإن المرفوضين من الحصول على قروض المبادرة، هم من حصلوا على وحدة سكنية ممولة سابقًا من مبادرة التمويل العقاري السابقة، كذلك العقارات التي يتبين عدم سداد أصحابها الضريبة العقارية أو ضريبة التصرفات أو حتى غير المرخصة، إذ يطلب بنك مصر من المتقدمين سند الملكية وشهادة بعدم وجود مخالفات من الضرائب العقارية.

رفض الطلبات

تُرفض الطلبات من جانب البنك إذا ما سبق أن حصل المتقدم لـ مبادرة التمويل العقاري، على قروض سابقة يتجاوز نسبة أقساطها 60% من الدخل، وأحيانًا ترفض إذا لم يجرى سداد 40% من قيمة الوحدة على الأقل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش، وفي حال عدم تسجيل الوحدة وإشهارها عقاريًا من حق البنك الرفض، مالم يقدم المتقدم للحصول على القرض ضمانات أخرى، مثل رهن عقاري لعقار آخر مملوك له، أو رهن ودائع أو شهادات في البنك.

الحد الأقصى للمستفيدين

المنشور الصادر من بنك مصر حدد أيضًا الحد الأقصى للمستفيدين من محدودي الدخل بـ570 ألف جنيه، بفائدة 3% بمدة سداد تصل 30 عامًا، على أن يجرى التعامل على الوحدات من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل.