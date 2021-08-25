قواعد مبادرة التمويل العقاري في بنك مصر.. مستند

كشف بنك مصر عن القواعد المنظمة لتنفيذ مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3% وفقاً لمستندات حصلت عليها «الوطن».

وأكدت المستندات أن الهدف من تلك القواعد هو تعديل بعض الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقاري المعلنة من البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل بإضافة شروط جديدة لشريحة من فئة متوسطي الدخل وفقاً لموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 10 أغسطس الحالي.

الشروط الجديدة لبنك مصر

وأشارت المستندات إلى بدء تطبيق الشروط الجديدة بداية من إدراج التعليمات الجديدة على الشبكة الداخلية للبنك بجميع القطاعات وحدد بنك مصر قواعد عامة أن يكون العميل مصري الجنسية مع أحقية العميل أو الأسرة الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط بشرط عدم الاستفادة من أي مبادرات التمويل العقاري السابقة مع منح عملاء المعاش والمستفيدين من المعاش بحد أقصى 65 عاما في نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% كحد أدنى من قيمة الوحدة السكنية كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش على البنك، واستثنى بنك مصر المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة حتى الأقارب من الدرجة الثالثة المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل وذلك بالنسبة إلى الملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتابعت المستندات أن يتم تمويل وديعة الصيانة وكذلك المصروفات الإدارية على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة 3%.

الفئات التي تستحق المشاركة بالمبادرة

كما أكدت المستندات أن المنح يتم صرفها للفئات التالية العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري وفقاً لسياسة التكويد المتبعة إلى جميع الفئات من أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية كما يتم منه العملاء ضمن برنامج 60% لكل الفئات المستهدفة وفقاً للسياسة الائتمانية علاوة على أصحاب المعاشات والمستفيدين.