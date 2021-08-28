سائق «الأجرة مجاناً على رحمة أمي» ببني سويف: «نفسي أقدم لها حاجة» (فيديو)

لافتة مُعلقة على سيارة أجرة سرفيس تقول: «الأجرة مجاناً النهاردة على رحمة أمي»، جذبت انتباه أهالي محافظة بني سويف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام شاب يعمل سائقاً بوضعها على سيارة ميكروباص، وطالب كل من يراها بالدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة، حيث قرر أن يُخصص يوماً من كل أسبوع للعمل مجاناً في نقل وتوصيل الركاب داخل مدينة بني سويف، صدقة على روح والدته التي وافتها المنية قبل أيام قليلة.

لمشاهدة لقاء " الوطن " مع السائق:

السائق مجدي: مهنتي وراء فكرتي بدعوة المواطنين للترحم على والدتي

تحدث «مجدي ياسين إبراهيم»، ابن شارع «أبو طالب»، بميدان «مولد النبي»، في مدينة بني سويف، ويعمل سائقاً على سيارة ميكروباص «سرفيس»، بمدينة بني سويف، قائلاً: «أنا سائق، ولم أجد أمامي سوى فكرة أن أقوم بتخصيص يوم في الأسبوع مجاناً في توصيل الركاب، رحمة ونور على والدتي، التي توفيت قبل 12 يوماً».

وأضاف أن «الفكرة لاقت قبولاً وانتشاراً واسعاً بين المواطنين، وفوجئت بأن ناس كثيرة بتكلمني وتقولي الله يباركلك، والحقيقة الله يبارك في والدتي التي لم تقصر تجاهنا وفي تربيتنا، والله كانت طيبة وكل الناس بيحبوها».

«مجدي»: الثلاثاء من كل أسبوع الأجرة ببلاش على رحمة أمي

وتابع: «قررت تخصيص يوم الثلاثاء من أسبوع رحمة على والدتي، بأن أعمل في توصيل الركاب مجاناً، رغم قيام بعض الركاب بمحاولة الدفع، إلا أنني أصر على ذلك، ونفذتها مرة واحدة، وإن شاء الله هأنفذها كل يوم ثلاثاء، الحمد لله أنها سيارتي، في ظل تشجيع وفرحة زملائي من السائقين لما قمت وسأقوم به، حيث استقبلوا الفكرة بالسعادة».

شقيق «مجدي»: شجعناه على فكرته ولكل واحد منا فكرة يقدمها صدقة جارية لوالدتنا

ومن جانبه، أوضح «خالد ياسين»، شقيق «مجدي» بقوله: «فكرنا أنا وأشقائي في إجراء صدقة جارية لوالدتنا، وشقيقي مجدي جاءته الفكرة ونفذها، كذلك كل واحد من أشقائي كانت له فكرة كصدقة جارية، وعرفنا الفكرة من شقيقنا مجدي، وشجعناه على تنفيذها، لأن دي أشياء جيدة ومفيدة في المجتمع، لو كل شخص مننا نفذ شيئاً تطوعياً للمجتمع يوم أو نصف يوم، هنتغير ومشاكل كثيرة هتتحل».

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، في محافظة بني سويف، صورة لافتة علقها سائق سيارة أجرة «سرفيس» على سيارته، مدون بها عبارة «الأجرة مجاناً النهاردة على رحمة أمي.. أرجو الدعاء لها».

اللافتة تجذب أهالي بني سويف وتدعو لوالدة السائق بالرحمة

اللافتة جذبت انتباه عدد كبير من المواطنين، مما دعاهم إلى الترحم على والدة السائق، فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع، حيث انهالت الدعوات على صفحات موقع التواصل لوالدة السائق.