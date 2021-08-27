سائق سرفيس ببني سويف: «الأجرة مجانا النهاردة على روح أمي .. ادعو لها»

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، في محافظة بني سويف، اليوم، صورة لافتة علقها سائق سيارة أجرة «سرفيس»، على سيارته، مدون بها عبارة «الأجرة مجانًا النهاردة على روح أمي .. ادعوا لها بالرحمة».

اللافتة تجذب المواطنين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي

اللافتة جذبت إنتباه عدد كبير من المواطنين، ما دعاهم إلى الترحم على والدة السائق، فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع مؤكدين أن السيارة لسائق يدعى «مجدي»، يعمل على خط 4 بمدينة بني سويف.

تباين آراء رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول الفكرة: ممكن يحصل الأجرة ويعمل صدقة جارية أفضل

عدد ممن استقلوا السيارة مع السائق أكدوا عدم دفعهم الأجرة بالفعل واستمرار السائق في العمل على مدار اليوم مجانًا دون دفع الأجرة المقررة، وتباينت آراء رواد موقع التواصل الاجتماعي حول مبادرة السائق بين مؤيد لفكرة عدم تحصيله أجرة لمدة يوم، مؤكدين أنها سيارته وحقه أن يُنفذ ما يرغب فيه سواء تحصيل الأجرة أو لا، بينما عراض آخرون الفكرة قائلين: «كان من الأفضل أن يحصل السائق الأجرة ويتبرع بها لأي محتاج أو صدقة جارية لأن ليس كل من يستقل السرفيس بحاجة إلى من يتحمل عنه الأجرة».

دعوات بالرحمة لوالدة السائق:«يا بخت أمك بيك»

وأنهالت الدعوات على صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، لوالدة السائق حيث علق أحد الرواد: «فكرة رائعة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويجعل مأواها الجنة ويرحم أمواتنا واموات المسلمين جميعا، وربنا يبارك فيك وفي عمرك وعلمك وعملك وصحتك وكل أهل بيتك، وكتب آخر: «يا بخت أمك بيك انت فعلا ولد صالح ربنا يرحمها».

فيما دون محمد أحمد أبو شنب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «نموذج مشرف فعلا يا مجدي.. وكان أمله يوصل الرحمة والمغفرة لأمه، اللهم اغفر لها و ارحمها واسكنها الفردوس الاعلى».