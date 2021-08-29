«يا قلب حاج تعِنْ».. التفاصيل الكاملة لأغنية وليد توفيق الجديدة

يستعد الفنان اللبناني وليد توفيق وشركة «لايف ستايلز ستوديوز»، لتقديم عمل غنائي جديد باللهجة اللبنانية، يحمل عنوان «يا قلب حاج تعِنْ» من كلمات الدكتورة نادين أسعد، والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو، والأغنية من اللون الطربي اللبناني.

أغنية وليد توفيق من كلمات الدكتورة نادين أسعد

ومن المُقرر تصوير أغنية «يا قلب حاج تعِنْ»، في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، الذي يعمل على وضع الاستوري بورد.

كان وليد توفيق قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «شايفك» عبر صفحته وقناته بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» وتقول كلماتها:

(شايفك العالم بحالو

شايفك الحلم وخيالو

شايفك الليل والسهر

شايفك قمر احلى قمر

وانا قلبي ليه في محبتك

وجهة نظر

الليل ساعاته قليلة

على اني اشوفك واسمعك

وتسمعيني احلى كلام سمعو بشر

شايفك على بعد النظر

شايفك احلى قدر

شايفك الليل والسهر

شايفك قمر احلى قمر

وانا قلبي ليه في محبتك

وجهة نظر)

ووجه «توفيق» رسالة إلى الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذي يعيش فترة نقاهة بعد التعافي من فيروس كورونا، قائلا: «حمدالله على سلامتك، ووحشتنا، ويارب ترجع وتنور مكانك وشاشتك».

وأكد: «نتمنى أن نخلص من فيروس كورونا لأنه حرمنا من حاجات جميلة، زي السلام على بعض، وحضن أبنائنا، وأبائنا، ويارب نخلص منه.. وأنا عايز أجي مصر، وهموت وأجي مصر.. وربنا يحميها ويحمي شعبها.. وطالما مصر بخير إحنا بخير».

وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الخميس، بدلا من الإعلامي وائل الإبراشي: «أنا كنت بغني باللهجة اللبنانية، ولكن وحشني كلام الشاعر المصري هاني عبدالكريم، وعملنا أغنية (محتجلو جنبي) والتي نالت إعجاب الجماهير، وفيه أغنية تاني مع هاني هتنزل الفترة المقبلة، وهي أغنية جميلة جدا تقول: ياريتني شوفته في وقت أحسن من كده».