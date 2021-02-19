وليد توفيق: «بيروت والقاهرة توأم ومصر جوايا وفي دمي»

قال الفنان اللبناني وليد توفيق، إنه يحب مصر، والمصريين، موضحا: «مصر تعيش جوايا وفي دمي.. وبيروت والقاهرة توأم ويعيشان مع بعضهما البعض».

وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الخميس، بدلا من الإعلامي وائل الإبراشي: «أنا كنت بغني باللهجة اللبنانية، ولكن وحشني كلام الشاعر المصري هاني عبدالكريم، وعملنا أغنية (محتجلو جنبي) والتي نالت إعجاب الجماهير، وفيه أغنية تاني مع هاني هتنزل الفترة المقبلة، وهي أغنية جميلة جدا تقول: ياريتني شوفته في وقت أحسن من كدة».

وشدد الفنان اللبناني على أن الكلام موجود والألحان موجودة، والفترة المقبلة سوف تشهد إصدار العديد من الأغاني.

رسالة من وليد توفيق للإعلامي وائل الإبراشي

ووجه «توفيق» رسالة إلى الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذي يعيش فترة نقاهة بعد التعافي من فيروس كورونا، قائلا: «حمدالله على سلامتك، ووحشتنا، ويارب ترجع وتنور مكانك وشاشتك».

وأكد: «نتمنى أن نخلص من فيروس كورونا لأنه حرمنا من حاجات جميلة، زي السلام على بعض، وحضن أبنائنا، وأبائنا، ويارب نخلص منه.. وأنا عايز أجي مصر، وهموت وأجي مصر.. وربنا يحميها ويحمي شعبها.. وطالما مصر بخير إحنا بخير».

هذا، وطرح الفنان وليد توفيق أغنية «محتجلو جنبي» خلال الفترة الماضية تزامنا مع عيد الحب 2021، وهي من كلمات الشاعر المصري هاني عبدالكريم.

الجدير بالذكر أن الفنان وليد توفيق، له العديد من الأغاني والأعمال الفنية باللهجة المصرية، وأبرزها أغنية «انزل يا جميل ع الساحة»، وآخر أعماله كانت أغنية «قلبي وقلبك»، وهي من كلمات الشاعر إيهاب غيث، وألحان وليد توفيق، وتوزيع محمد القيسى، ويتعاون حاليا مع الفنان هاني شاكر، في أغنية جديدة تحمل عنوان «كيف بتنسى».‏