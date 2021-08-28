الطب الشرعي يكشف سر عقار «الكلوزابكس» في جريمة فتاة المول: رفضت تناوله

كشف تقرير الطب الشرعي عن مفاجأة في جريمة مقتل «نجلاء نعمة الله» الشهيرة بـ «فتاة المول» التي قتلت غدرًا على يد صديقتها «نورهان سعد جميل» وشريكيها داخل مول بكفر الدوار لسرقة 2000 جنيه هاتف محمول.

وأوضح نص تقرير الطب الشرعي نوع العقار المخدر الذي وضعته نورهان «رأس الأفعى» لصديقتها في العصير وقدمته إليها حتى تمهد الطريق أمام شريكيها لخطف الفتاة وقتلها في منطقة زراعية بحسب خطة الجريمة لكن «نجلاء» رفضت تناول العصير بعدما رأت الغدر في عيني صديقتها، لتتجه المتهمة وشريكاها بعد ذلك إلى «الخطة ب» وهي قتل المجني عليها داخل العيادة، وهو ما حدث.

عقار «الكلوزابكس».. المنوم

عقار «الكلوزابكس» هو اسم المخدر الذي وضعته «نورهان» في كوب العصير لـ«فتاة المول» بحسب تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة العامة، وأوضح التقرير الصادر عن المعمل الكيماوي بالإسكندرية التابع لمصلحة الطب الشرعي أن عقار «الكلوزابكس» هو: «أحد العقاقير الطبية التي تستخدم في علاج الفصام وكمنوم لعلاج الأرق والإرهاق وهو عقار عبارة عن أقراص بتركيز 25 ملجم و100 ملجم ومحتوي على المادة الفعالة كلوزابين وهو يستخدم أساسًا لتخفيف أعراض لمرضى الشلل ويساعد على النوم».

فساد خطة الجريمة والاتجاه إلى «الخطة ب»

وبحسب نص تحقيقات النيابة العامة في قضية «فتاة المول» التي انفردت «الوطن» بنشرها أن نجلاء كانت تجلس داخل الغرفة المخصصة لها في عيادة طبيب العيون التي تعمل مساعدة له «سكرتيرة»، وأن صديقتها نورهان كانت تراقب العيادة بشكل جيد قبل وصول الطبيب حتى تأكدت أن صديقتها تجلس بمفردها فقدمت إليها كوبًا من العصير، القلق انتاب «نجلاء» ورفضت تناوله بسبب حركة صديقتها المريبة واتصالاتها المتكررة بالهاتف، تمسُّك نجلاء بعدم تناول العصير أفسد خطة الجريمة ما جعل الجناة يقررون قتلها داخل العيادة «الخطة ب».

نص تحقيقات النيابة كشف عن أن «نورهان» كانت هي صاحبة خطة جريمة مقتل «فتاة المول» انتقامًا منها، بزعم أن المجني عليها تسببت في نقل صورة سيئة عن «نورهان» أمام خطيب الأخيرة بحسب اعتراف المتهمة في تحقيقات النيابة العامة.