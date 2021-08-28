أهم المعلومات عن مبادرة الصالحية لتمكين المرأة اقتصاديا

تستهدف «مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة»، في أحد أهدافها تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع العاملين والعاملات بسوق العمل المصرية، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص عبر المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، والمبادرة أحد المشروعات الممولة من صندوق المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة.

ويرتبط المشروع بأكثر من محور يتعلق بدعم مبادرة «تقييم العدالة الاجتماعية فى مجال النوع الاجتماعي: تميز» ويتم من خلال عدد من الآليات، من ضمنها تحفيز القطاع الخاص للانضمام للمبادرة، بالإضافة لتطوير إطار مؤسسي للمبادرة يعمل في نطاق وزارة القوى العاملة.

تطبيق المبادرة يتعلق بتكافؤ الفرص القطاعين الخاص والعام

ويتمثل المحور المتعلق بتطوير إطار مؤسسي لدعم تطبيق مبادرة «تقييم العدالة الاجتماعية في مجال النوع الاجتماعي: تميز»، في إنشاء وحدة في إطار وزارة القوى العاملة، لتصبح بمثابة الآلية الأساسية لتقييم المنشآت، ومنحها الشهادات الخاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص في القطاعين الخاص والعام على المستوى الوطني.

ويعد إنشاء الوحدة الخاصة بتكافؤ الفرص نشاطًا داعمًا ومتكاملًا مع أنشطة المحور المتعلق بتحفيز القطاع الخاص للانضمام لمبادرة تميز، والذي يشمل تدريب الكوادر الإدارية للمنشآت الإنتاجية المشاركة في المبادرة، وذلك سعيًا لتحقيق تكافؤ الفرص في مكان العمل من خلال التوسع في نطاق تطبيق مبادرة تميز بمحافظة الشرقية كنموذج رائد يمكن تطبيقه فيما بعد عبر المحافظات المصرية كل، وذلك سعيًا لدعم المرأة في المواقع التنفيذية بالقطاع الخاص، وتحقيق التكافؤ في الفرص فيما يتعلق بالتشغيل والأجور، وزيادة مشاركة المرأة المصرية بالقوى العاملة الوطنية.

مشروع مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة ممول من صندوق بالأمم المتحدة

وأهم المعلومات عن مشروع الصالحية لتمكين المرأة على النحو التالي:

-مشروع الصالحية «مشروع مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة» ممول من صندوق المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة.

- مشروع يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً بمعنى الحصول على حقوقها في نواحي الحياة المختلفة وأهمها مجال العمل وفرصة إثبات وجودها ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات.

-يهتم المشروع بتأهيل المرأة وتدريبها على بعض المهن التي تناسب قدراتها وميولها لتحويل المرأة إلى عضو عامل ونافع ومنتج في المجتمع وتشجيعها على الخروج وإثبات ذاتها، أو إقامة مشروع يُدر دخلاً يساهم في رفع مستوى معيشتها ورعاية أسرتها في نفس الوقت.