توفر 150 مليون يورو.. تفاصيل تصنيع اللوحات المعدنية للسيارات في مصر

قال اللواء إيهاب فكري، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للوحات المعدنية المرورية، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة وتكنولوجيا الإنتاج الحديث، عملت الشركة على البحث عن المشروعات التكنولوجية الحديثة ومن ضمنها تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة، حيث سيبدأ تصنيعها في مصر، بنهاية شهر سبتمبر المقبل، بطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين لوحة بأيادٍ مصرية 100% وسنستعين بخبرة ألمانية لمتابعة الجودة، وهو ما يوفر على مصر 150 مليون يورو سنويا.

أكثر من علامة تأمينية حتى لا تكون قابلة للتزوير

وأضاف «فكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن اللوحة سيكون بها أكثر من علامة تأمينية حتى لا تكون قابلة للتزوير، وفي منتصف اللوحة يجري حفر النسر بالليزر، وبين الأرقام والحروف يكون هناك شريط لامع يعتبر علامة تأمينية تحمل 15 علامة مائية تأمينية لا يمكن تزويرها، على غرار ما هو موجود في العملات، ولا يمكن تصنيع هذه التقنية في أي شركة أخرى».

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للوحات المعدنية المرورية: «نكتب جمهورية مصر العربية بخط صغير ولون أبيض على الحروف والأرقام الموجودة على اللوحة المرورية، وكان من باكورة إنتاجنا اللوحة م ص ر 1، فلم يكن محمودا أن نستورد اللوحات المعدنية من الخارج».

إعلان الهيئة العربية للتصنيع

ومن جانبه، كان الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد اليوم السبت، أن الهيئة انتهت من التشغيل التجريبي لخط إنتاج اللوحات المعدنية، حيث سيبدأ الإنتاج الفعلي في نهاية شهر سبتمبر المقبل، بتعاون بين الشركة العربية الألمانية وشركة تونجر الألمانية العالمية، بأيادٍ مصرية بنسبة 100% وخبرة ألمانية، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر خطوة ناجحة جديدة، تؤكد فيها الهيئة ريادتها فى توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة في الصناعة.