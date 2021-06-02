ضبط شخص لحيازته سيارة مسروقة مثبت عليها لوحات معدنية خاصة بأخرى

وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، مفادها عرض أحد الأشخاص سيارة للبيع، بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق، عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويُشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد هوية المذكور، عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات استهدف وأمكن ضبطه بمنطقة سكنه، حال استقلاله سيارة مُثبت عليها لوحات معدنية، وضبط بحوزته رخصة تسيير «مزورة» للسيارة باسم أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة.

وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة، تبين أنها خاصة بأخرى منتهية التراخيص، وغير مبلغ بسرقتها.

كما أنه بالكشف عن السيارة المضبوطة بحوزته تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بشرائه للسيارة من أحد الأشخاص، نظير مبلغ مالي، ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.