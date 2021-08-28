رئيس تحرير «السياسة الدولية»: مصر اهتمت ببناء جسور تواصل مع العراق

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن العلاقة الثنائية ما بين مصر والعراق تحظى بأهمية ومكانة متميزة منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد في 2014، لافتا إلى أن انهيار العراق ومؤسساتها كانت البداية لما شهدته المنطقة العربية من أزمات مختلفة، حتى اهتمت السياسة الخارجية المصرية ببناء جسور تواصل مع الدولة العراقي عبر آليات دبلوماسية.

قمحة: الأمن القومي العربي والمصري هما أمر واحد لا ينفصل

وأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد بأن الأمن القومي العربي والمصري هما أمر واحد لا ينفصل، ولذا حرصت القيادة السياسية من تمكين القيادة السياسية الحالية في العراق وتقديم الحلول لمختلف الإشكاليات الكبرى التي كانت تواجههم قبل ذلك.

قمحة: مصر دعمت العراق في حربه الكبرى ضد تنظيم داعش الإرهابي

وأوضح أن مصر دعمت العراق في حربه الكبرى ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهو الأمر الذي كلل بالنجاح في النهاية ومنع تمدد التنظيم المتطرف الإرهابي في الأقليم.

قمحة: مصر تجابه التدخلات الأجنبية في الشؤون العراقية

وأكد أن الكلمات التي تم إلقاؤها في القمة العراقية الأخيرة عبرت عن السياسات الخارجية لعددا من الدول تجاه العراق وضرورة الوقوف بجانبها والمضي به قدما حتى يحقق مكانته في الإقليم، متابعا: «مثال على ثناء أمين عام جامعة الدول العربية خلال كلمته والتي أكد خلالها بأن الثوابت الرئيسية التي تنتهجها الإدارة الخارجية المصرية هي الحفاظ على السياسة الداخلية للدول، ومجابهة التدخلات الأجنبية في إيا من الشؤون العراقية الداخلية وتوقف الأطماع الخارجية من مختلف الجهات ذات أثر قوي».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال كملته رسالة إلى الشعب العراقي بضرورة تحملهم للمسؤولية كاملة، «ذهاب الرئيس السيسي للمرة الثانية إلى العراق يعكس مدى قوة وفعالية مؤسسات الدولة الأمنية والمعلوماتية التي مكنته من التحرك بتلك المسؤولية العروبية، وطرح مختلف الأراء على الطاولة التي شهدت تواجد الكثير من الجهات الإقليمية والعالمية».

وتابع: «الرئيس السيسي أكد على الثوابت المصرية في صون وحماية استقلال الدول في مقابل التدخلات الخارجية، وتلك القمة علمتنا بأنه لا عداء دائم أو سلام دائم، ولكن ما يحكم العالم حاليا هو لغة المصلح، والدولة المصرية تحضر على مختلف المناحي والاتجاهات بمختلف القضايا العربية».