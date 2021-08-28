الأمير فيصل: السعودية ملتزمة بدعم أمن واستقرار وتنمية العراق

ترأس وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد اليوم في جمهورية العراق الشقيقة.

وألقى وزير الخارجية السعودي، كلمة المملكة في المؤتمر، نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما الصادقة لنجاح هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات تستوجب على الجميع رفع مستوى التنسيق، من أجل مواجهتها وبلوغ تطلعات الشعوب في تحقيق الأمن والرخاء.

فيصل: الروابط بين العراق والسعودية تاريخية

وأكد وزير الخارجية، أن الروابط التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق تاريخية، ونابعة من الأخوة العربية والإسلامية ومبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وأشاد فيصل، بالتطور الملحوظ الذي تشهده العراق على جميع المستويات، نتيجة للعمل الجاد والصادق من الحكومة العراقية وشعبها الشقيق، مضيفا «أن القيادة في المملكة لا تدخر جهدا في دعم العراق في مختلف المحافل وعلى كافة الأصعدة والمستويات، ونحن هنا اليوم لنؤكد أننا مستمرون في العمل على ما يعزز أمن العراق واستقراره، ويحفظ مؤسساته ومكتسباته ويبرز من ذلك أهمية العلاقات السعودية العراقية في تدعيم ممكنات التنمية والتعاون الإقليمي».

ونوه وزير الخارجية، بمنجزات أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، وما اشتملت عليه من آفاق للتعاون في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والتجارية، والاستثمارية، والسياحية، وما أسفرت عنه دورته الرابعة هذا العام، ومنها تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك، يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار، مساهمة من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي، ودعم جهود إعادة الإعمار.

الأمير فيصل: افتتاح معبر عرعر الحدودي بين المملكة والعراق يكرس لشراكة وثيقة وبناءة

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن افتتاح معبر عرعر الحدودي بين المملكة والعراق بمساحة تفوق مليون ونصف متر مربع، يكرس لشراكة وثيقة وبناءة، ويشكل في المستقبل عصبا للتجارة البينية، ورافدا اقتصاديا، ومنطقة لوجستية ذات أهمية للبلدين الشقيقين.

وأكد أن المملكة ملتزمة بدعم أمن واستقرار وتنمية العراق، إذ إن ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، يستلزم عراقا آمنا مستقرا ذي سيادة، مرتبطا بعلاقات وثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي.

وجدد وزير الخارجية، دعم المملكة لحكومة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بما يضمن استقرار العراق ووحدة أراضيه.

تابع الأمير فيصل بأن المملكة تأمل أن تستمر مسيرة النجاح للحكومة العراقية في السعي نحو استقرار وازدهار جمهورية العراق، وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي، مضيفا أن المملكة تدعم تضافر كافة الجهود الدولية لتحقيق ذلك.

وأشار إلى استمرار المملكة في التعاون والتنسيق مع العراق والدول الشريكة في المنطقة، لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، اللذين يهددان دول المنطقة والعالم، وذلك من منطلق التزام المملكة ومبدأها الراسخ في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه وحيث وجد.

وأكد فيصل بن فرحان، أن المملكة تدعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، كما ثمن جهود الحكومة العراقية في السيطرة على السلاح المنفلت بأيدي الميلشيات المسلحة.

وأوضح أن أهداف السياسة الخارجية للمملكة، هي المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهـار إقليميا وعالميا، والسعي لضمان تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تطمح المملكة من خلالها لأن يكون اقتصادها رائدا، ومجتمعها متفاعلاً مع جميع مجتمعات العالم، ومساهما في نهضة البشرية وحضارتها، لافتا إلى أن عوائد تحقيق رؤية المملكة 2030 ستنعكس إيجابا على التنمية والازدهار، ورفاهية شعوب المنطقة.

وأشار إلى أن المملكة أعلنت عن عدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية مع العديد من الدول إدراكا منها لأهمية الشراكة الاقتصادية في المنطقة، موضحا أن «لتحقيق أي تنمية اقتصادية مستدامة لابد من الالتفات إلى التحديات البيئية، وفي هذا السياق، فقد أعلن ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ونتطلع للعمل عن كثب مع شركائنا في العراق ودول المنطقة لإنجاح هذه المبادرات».

وأوضح بأن دبلوماسية المملكة تدعم بشكل فعال السلم والحد من النزاعات، وتؤكد على أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات إقليمية أو دولية، للحفاظ على أمن واستقرار شعوب دول المنطقة، مشددا على أهمية احترام سيادة العراق والدول العربية والإسلامية، وترفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية، مما سيساهم بشكل رئيسي في التعايش السلمي لجميع دول المنطقة.

وفي ختام كلمته قال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، إن المملكة تنظر بعين التفاؤل، نحو قدرة العراقيين حكومة وشعبا على تحقيق ما يصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار، مستمدين ذلك من قوة انتمائهم الوطني، وما حباهم الله به من ثروات طبيعية، وكفاءات بشرية، وموروث حضاري وإسلامي عريق، ورسم مستقبل يتناسب مع مكانة العراق العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا استمرار المملكة بالوقوف إلى جانب العراق في مسيرته نحو مستقبل مشرق وواعد.