تعرف على توقعات تنسيق كلية التمريض 2021

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، غدا الاحد، الستار على تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية بإعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات، أبرزها كليات القطاع الطبي «الطب البشري والأسنان والبيطري»، والصيدلة والتمريض، ويواصل طلاب الثانوية العامة 2021 البحث عن توقعات تنسيق كلية التمريض 2021 بمختلف الجامعات المصرية، وكذلك البحث عن توقعات الحد الأدنى للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية ومعاهد العليا للمريض للعام الجامعي المقبل 2021- 2022، بالإضافة إلى ترقب ما ستسفر عنه الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2021: مرحلة ثانية

وتشير توقعات تنسيق كلية التمريض 2021 ، إلى وجود أماكن بكليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم، أي هناك فرصة كبيرة للحاصلين على أقل من 88.4% للالتحاق بكليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية، وكذلك المعاهد العليا للمريض، خاصة بعد تدني شرائح مجاميع الثانوية العامة وظهور المجمع التكراري.

المرحلة الثانية للتنسيق

وفي إطار متابعة توقعات تنسيق كلية التمريض 2021، فإنه من المتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية للتنسيق خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن كليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية، إقليمية، موضحة أنه لن يتم قبول أي طالب لم يتقدم لاختبارات القدرات 2021، واجتيازها، بما أنها من الكليات التي تتطلب وجود مهارة وقدرات لغوية وعلمية لدى الطلاب، مؤكدة أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال مراحل التنسيق المختلفة، منها تنسيق المرحلة الثانية للجامعات.