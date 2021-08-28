تنسيق الكليات 2021 «علمي علوم» بالدرجات المرحلة الأولى.. الحد الأدني 362.5

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الأولي 2021 للجامعات، خلال الساعات المقبلة إعلان تنسيق الكليات 2021 علمي علوم بالدرجات المرحلة الأولى 2021، من خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور السيد عطا، المشرف على التنسيق رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدًا، للإعلان عن تفاصيل النتيجة والحدود الدنيا لكليات الطب البشري والصيدلة والطب البيطري وطب الأسنان والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والهندسة، والإعلان عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات.

توقعات تنسيق الكليات 2021

وعن توقعات تنسيق الكليات 2021 علمي علوم بالدرجات المرحلة الأولى، كشف المجموع التكراري لنتيجة الثانوية العامة، مقارنة بالحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى وهو 362.5 درجة بما يعادل نسبة 88.4%، كما سيقف الحد الأدنى للطب البشري عند درجة 375، بما يعادل 91.4%، ووقوف كليات طب الأسنان عند الدرجة 373 بنسبة 90.9%، وكليات الصيدلة عند الدرجة 368.5 بنسبة 89.9%، ونزول كليات الطب البيطري بعدد من الجامعات للمرحلة الثانية.

تنسيق الكليات 2021 علمى علوم

وفي إطار متابعة توقعات تنسيق الكليات 2021 علمي علوم بالدرجات المرحلة الأولى، أوضحت المؤشرات أن طلاب المرحلة الثانية ستكون لهم فرصة بكليات التمريض على مستوى الجمهورية والمعاهد الفنية للتمريض ومعاهد الصحة، فضلًا عن وجود أماكن لهم بكليات الآداب والحقوق والزراعة والعلوم الزراعية، على أن يجرى إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال ساعتين من الإعلان، وذلك عبر الموقع الرسمي للتنسيق القبول بالجامعات الحكومية المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية عبر الإنترنت، وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يجرى إعلان تنسيق المرحلة الثانية.