يترقب الآلاف من طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، غدًا، المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري والصيدلة أو غيرها من الكليات، خاصة بعد انخفاض الحد الأدنى بالمرحلة الأولى، التي أشارت إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات 2021-2022، حيث أوضحت توقعات مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 وعدد من الكليات، وفقًا للمجموع التكراري لنتائج الثانوية العامة 2021 أن هناك انخفاضًا سيكون في الحد الأدنى للقبول بالكليات عن العام الماضي.

مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021

وعن توقعات مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 ، أشارت النتائج إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للالتحاق بكليات العلاج الطبيعي إلى وقوف الحد الأدنى لها عند 363 درجة بنسبة 88.5%، وذلك بعد أن أوضحت المؤشرات انخفاض الحد الأدنى لكليات الصيدلة وطب الأسنان والطب البشري، ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك أماكن شاغرة لطلاب الطب البيطري بعدد من الجامعات الحكومية.

وفي إطار متابعة توقعات مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021، وفقا لشرائح المجاميع والمجموع التكراري، فإن التوقعات تشير أيضا إلى انخفاض الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 5% و10%، للتقدم للالتحاق من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة المقرر أن ينطلق خلال 48 ساعة من اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة المقرر عقده يوم الإثنين المقبل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أنه لم يتم رصد أي مشكلات أثناء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية خلال الفترة ما بين 21 أغسطس وحتى 26 أغسطس الجاري، أثناء تسجيل الطلاب الرغبات عبر موقع التنسيق.