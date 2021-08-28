يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمر الصحفي المقرر عقده، غدا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على قطاع التنسيق، وأنه في إطار تنسيق الجامعات 2021 سيتم تحديد مواعيد لإعلان تقديم المرحلة الثانية في الثانوية العامة و كذلك الحد الأدنى لها للتقدم لها، بالإضافة إلى تحديد موعد نهايتها وإعلان النتيجية الخاصة بها.

تنسيق الجامعات 2021.. مواعيد إعلان تقديم المرحلة الثانية في الثانوية العامة: بعد 48 ساعة من إعلان الأولى

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في إطار تنسيق الجامعات 2021، فمن المقرر أن يكون مواعيد إعلان تقديم المرحلة الثانية في الثانوية العامة خلال الأسبوع الجاري، على أن يبدأ التقدم لأعمال تنسيق المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، مرجحة انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2021 يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم إتاحة موقع التنسيق تجريبياً مساء يوم الثلاثاء المقبل، مضيفة أنه يحق لكل طالب مسجل بتنسيق المرحلة الثانية تسجيل 75 رغبة لاختيار الكليات، موضحة أن مرحلة تقليل الاغتراب ستنطلق بعد انتهاء المرحلة الثانية للمرحلتين الأولى والثانية.

تنسيق الجامعات 2021.. مواعيد إعلان تقديم المرحلة الثانية في الثانوية العامة

وأضافت المصادر أن اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ستجتمع مساء اليوم، وذلك لتحديد الأعداد المقرر قبولها بالكليات والاستعداد لتنسيق الجامعات 2021 للمراحل المختلفة المقبلة ومواعيد إعلان تقديم المرحلة الثانية في الثانوية العامة 2021، موضحا أن الأعلى للجامعات أكد أنه لا يحق للطالب إعادة الترشح للكليات مرة أخرى، وأنه لا يحق للطالب الدخول لتنسيق العام الجاري إذا لم يتمكن من دخول التنسيق العام الماضي، مضيفة أنه سيتم إتاحة معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات لاستقبال طلاب المرحلة الثانية بالجامعات وكذلك المرحلة الثالثة.