وزير الآثار يترأس اجتماعين لتطوير الموقع الإلكتروني للمتحف المصري

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعين، اليوم السبت، لوضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير والبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت، وذلك بمقر الوزارة بالعباسية، وبحضور يمنى البحار، مساعد الوزير للشؤون الفنية، ولمياء كامل، مساعد الوزير للترويج، والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، وآلاء سمير مدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركات المنفذة للموقع والبوابة.

وراجع الوزير، خلال الاجتماعين، ما أُنجز من أعمال خلال الفترة القليلة الماضية، وتأكد من إجراء ممثلي الشركات المنفذة التعديلات المتفق عليها في الاجتماعات السابقة.

كما وجَّه الوزير بإجراء مزيد من التعديلات على ما يحتويه موقع المتحف والبوابة الرسمية من أبواب وملفات بحيث تعملان على تنفيذ الدور المخطط لهما في إطار الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار ولتعظيم الفائدة لمتصفحيها.

تطوير الموقع الإلكتروني لمتحف التحرير

وأكد الدكتور خالد شريف، مستشار الوزير للتحول الرقمي، أن الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير يجري تطويره في إطار مشروع متكامل لتطوير المتحف ككل، بحيث يستعرض الموقع تاريخ المتحف والرسالة والهدف والمقتنيات المعروضة به، فضلا عن الأنشطة التي يقدمها للزائرين من تربية متحفية للأطفال والكبار لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم، بجانب الخدمات التي يقدمها للباحثين وللزائرين من المصريين والسائحين.

وعن البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار، أوضح الدكتور خالد شريف أن هذه البوابة سوف تخدم جميع المتعاملين مع الوزارة من قطاعي السياحة والآثار للحصول على جميع المعلومات والخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أنها سوف تكون المصدر الرئيسي للحصول على أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة والهيئات التابعة لها وكذلك المعلومات الرسمية عن المنشآت السياحية المرخص لها من قبل الوزارة.