«ربيع»: 1.2 مليون دولار رسوم عبور القناة لأكبر سفينة حاويات بالعالم

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل عبور سفينة الحاويات العملاقة «إيفر أيس EVER ACE»، أكبر سفينة حاويات في العالم، من المجرى الملاحي لقناة السويس، في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة، موضحًا أن رسوم مرورها بلغت 1.2 مليون دولار.

السفينة عبرت ضمن قافلة الجنوب

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «السفينة عبرت ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا، وهذا المرور يعد تتويجا للعلاقات بين الهيئة والخط الملاحي إيفرجرين المالكة لسفينة إيفرجيفن».

علاقات متينة مع شركة إيفرجرين

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «العلاقات بين الهيئة وإيفرجرين متينة، وقادرون على استقبال كل سفن الحاويات العملاقة في العالم بنسبة 100%».

وفي وقت سابق، قال الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي، إنه جرى تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وإتاحة المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة للسفينة، مع المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد التي توجد على طول القناة.

الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، أناب الربان علي العباسي، كبير مرشدين، والربان عمرو فايز، كبير مرشدين، للصعود على السفينة، والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية إلى ربانها.

وتعد السفينة العملاقة «إيفر أيس» أول سفينة تُشغل ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة من الفئة (A)، بُنيت لصالح الخط الملاحي العالمي، حيث تتولى ترسانة «سامسونج» للصناعات الثقيلة بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 سفن أخرى في الصين.