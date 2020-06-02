قناة السويس: مليون دولار رسوم مرور أكبر سفينة حاويات بالعالم

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم بالقناة، موضحًا أن حمولتها وصلت لـ234 ألف طن، ويبلغ الغاطس الخاص بها، نحو 15 مترًا أي 5 أدوار تحت المياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن السفينة دفعت مليون دولار رسوم عبور، مشددًا على أنها السفينة الأحدث في العالم.

وواصل: "السفينة عبرت بحمولة 234 ألف طن حمولة، و23 ألفا و900 حاوية، والسفينة دي مكنتش ممكن تعدي في القناة القديمة، ولا أعداد السفن اللي كانت بتعدي هتعدي دلوقتي لولا القناة الجديدة".

وحول ما أثير بشأن تكلفة مشروع حفر قناة السويس الجديدة، قال "ربيع": "اللي اتصرف على حفر قناة السويس الجديدة عاد لنا مرة أخرى في أقل من 6 أشهر".

وأشار، إلى أن عدد السفن المارة لم ينخفض في مايو الماضي، عن نظيره من عام 2019، لكن الحمولات انخفضت، من 105 ملايين طن إلى 95 مليون طن، بسبب تراجع الطلب على البضائع الناجم عن أزمة انتشار فيروس كورونا.