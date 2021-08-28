التفاصيل الكاملة لحفل بهاء سلطان في الساحل الشمالي 2 سبتمبر

مع اقتراب انتهاء حفلات الصيف، يحيي المطرب بهاء سلطان حفلًا غنائيًا كبيرًا في مارينا بالساحل الشمالي بالمسرح الروماني، وذلك يوم الخميس 2 سبتمبر الجاري.

حفل بهاء سلطان في المسرح الروماني بـ600 جنيه

الحفل من المقرر أن يشدو فيه بهاء بمجموعة من أهم وأشهر أغنياته التي قدمها طيلة مسيرته الغنائية.

ونشر بهاء سلطان بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، وكتب عليه قائلًا: «سعيد إني هكون من جمهوري الحبيب بالساحل الشمالي.. يوم الخميس 2 سبتمبر، في المسرح الروماني، مارينا 2.. تفتح الأبواب في السادسة مساءً، ويبدأ الحفل من العاشرة مساءً».

طرحت تذاكر الحفل، خلال الساعات الماضية ووصل سعرها إلى 600 جنيه، مع تنويه عدم السماح لدخول الأطفال أقل من 12 عاما.

الحفل يوم 2 سبتمبر في الساحل الشمالي

بهاء كان طرح منذ أسابيع أغنية «أنا متفائل» والتي كانت خاصة بأبطال مصر الأوليمبيين المشاركين في طوكيو 2020.

وفي سياقٍ آخر، كان بهاء سلطان أوضح، منذ عدة أسابيع، حقيقة تسجيله القرآن الكريم بصوته من خلال بيان، قال فيه: «جمهوري العزيز والقريب لقلبي، أولًا أشكر الخالق العظيم الذي ساعدني وشرح صدري لحفظ القرآن، الكتاب المستبين وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، يتمنى حفظه الصغير قبل الكبير، لفضله العظيم، الذي يبث السعادة والرضى والصدق على جميع الأصعدة ونواحي الحياة، وأمدني بطاقة إيجابية، ما يدفعني أن أكون إنسانا ملتزما محبا للخير يراعي ويتقبل الآخر».

يذكر أن بهاء سلطان عاد للغناء مرة أخرى، وأصبحت لديه القدرة على تسجيل أغنيات، بعد أن حكم القضاء له بفسخ التعاقد مع المنتج نصر محروس.