مستشار الرئيس: رصدنا حالات مصابة بـ«ضبابية المخ» بعد تعافيها من كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تداعيات ما بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فذكر أن الاهتمام الشديد خلال الفترة الماضية كان بحالات الإصابة بالفيروس ومتابعتها وتجهيز مستشفيات العزل والأجهزة الخاصة بالتنفس الصناعي، لكن بدأنا مؤخرًا في رصد إصابة البعض ممن تعافوا من كورونا بأعراض كثيرة جدًا.

«تاج الدين»: أعراض كثيرة تحدث بعد الشفاء من كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على قناة «الحدث اليوم»، أنه كان يُعطي محاضرة في لقاء علمي طبي أمس، وتحدث عن هذا الملف، ورصد أن هناك أعراضًا تُصيب الجهاز العصبي وأعراض نفسية وأعراض عضوية تتمثل في ألم بالعضلات والمفاصل بعد الشفاء من كورونا، «الواحد يحس إنه همدان، ودي تُسمى ضبابية المخ، يحس أن دماغه مش رايقة ومش فايقة».

مستشار الرئيس: 10% من المتعافين من كورونا أصيبوا بتداعيات الفيروس

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الأخطر من كل ذلك هو إصابة الجهاز التنفسي بتليفات، وما ينتج عن ذلك من قصور به قد يمتد لعدة أشهر، وكل هذه التداعيات موجودة ورصدت في مصر، وكلما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا كلما زادت نسبة الحالات المصابة بهذه التداعيات.

وقال، إن هذه الحالات تُمثل من 10 لـ 15% من عدد الإصابات بفيروس كورونا، «هذه الأعراض ليست غريبة عنا، ورصدت في مصر ونعالجها».

«تاج الدين»: غالبية المصابين بتداعيات كورونا من كبار السن

وأوضح أنه كلما زاد سن المصاب بالفيروس، كلما زادت فرص حدوث هذه التداعيات، «الفئات الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن، واللي عندهم أمراض مزمنة وأمراض صدرية أكثر عرضه لهذه التداعيات، واللي عنده أمراض مناعية وأمراض القلب وأمراض الأورام، والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر.. لما رصدنا وحللنا آلاف الأرقام لقينا إن الغالبية العظمى كبار السن اللي بيخدوا أدوية تثبط المناعة أو زرع أعضاء هم الأكثر عرضة لهذه المشاكل».

هل ستقدم مصر على إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟

وذكر مستشار الوزير، أن ذلك لا يمنع أن الفئات الأخرى قد تصاب بهذه الأعراض، لافتًا إلى أنه يجب تطعيم أكبر عدد من السكان قبل التفكير في إعطاء جرعة ثالثة، «لازم تغطي أكبر عدد ممكن من السكان زي ما احنا ما بدأنا في التطعيم الجماعي للطلاب والتلاميذ والمدرسين وموظفي الدولة، الناس تاخد جرعتين، إنما الحقيقة لابد أن نغطي أكبر عدد من السكان الأول قبل ما نفكر ندي جرعة ثالثة أو تطعيم ثالث».