مستشار الرئيس عن مظاهرات ضد الحصول على اللقاحات: فك كبت بسبب الضغوط

وصف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، المظاهرات التي تحدث في بعض دول العالم ضد الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ليست ضد العلم كما يُصور البعض، «المظاهرات دي ضد أي حاجة تحد من رغبات الإنسان، حتى لو كانت تضره أو تُضر غيره، فيه ناس زعلانة أنها ممنوعة تخش المطاعم أو الأماكن العامة غير لما يكون معاه شهادة تطعيم».

المظاهرات تعد فك الكبت بسبب الضغوط على الناس لفترة طويلة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن المواطنين في الدول استاؤوا من منعهم من الحركة أو الحد منها أو منع حضورهم للمباريات، «البشر مش كلهم يجتمعوا على حاجة واحدة، الناس عاوزة تنطلق بحرية كاملة بصرف النظر عن تأثير هذه الحرية الكاملة على حياة الآخرين، فيه دول تفرض إجباري أي مسافر جايلها من أي بلد آخر واخد تحصينات ضد أمراض معينة، فالمظاهرات تعد فك الكبت بسبب الضغوط على الناس لفترة طويلة».

مصر تأتي لها كميات متتالية من اللقاحات ويتم الإعلان عنها في الإعلام

من ناحية أخرى، أوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر تأتي لها كميات متتالية من اللقاحات ويتم الإعلان عنها في الإعلام، كما أن وزارة الصحة تعلن تصنيع كميات معينة، فالعملية مستمرة ومتتالية على التوالي بجدول زمني مبرمج مع الجهات المنتجة الخارجية، «العالم كله يعاني من نقص في عدد الجرعات، مش احنا بس في مصر»، مؤكدًا أن موضوع الجرعة التعزيزية الثالثة ليست قضية مصرية ولا قضية عائدة للقاح الصيني، «اللقاح فايزر وموديرنا بدوا يتكلموا على الجرعة الثالثة، هل هي جرعة ثالثة أو تطعيم جديد؟».

وأردف أن المدة البينية لتأثير اللقاحات الايجابية تقل بمرور الوقت، «تأثيرها هيكون موجود من 6 لـ 9 شهور، العالم بيقول بلاش جرعة الثالثة حتى نوفر لباقي دول العالم الجرعة الأولى والثانية».