مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر بدأت بمتحور «دلتا بلس»، داعيًا المواطنين إلى حجز لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن أعداد مصابي الموجة الرابعة ستشهد زيادة عن الموجات السابقة، مؤكدًا أن الإصابات ستتراوح حدتها بين البسيطة والمتوسطة.

سرعة انتشار متحور دلتا بلس

وأضاف «تاج الدين»، أنه كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، قل عدد الوفيات وكانت الإصابات أقل خطورة، مؤكدًا قدرة اللقاحات على مواجهة جميع المتحورات: «دلتا بلس ليس أشرس المتحورات ولكن أسرعها، حيث أن الفرد الواحد قادر على إصابة 8 أشخاص».

أكتوبر ذروة انتشار الموجة الرابعة في مصر

وتابع: «ذروة الموجة الرابعة متوقع أن تكون في شهر أكتوبر»، مؤكدا أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على عدم التواجد في أماكن مزدحمة هي الطرق الأكثر أمانًا وفعالية في مواجهة فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بعد الإحساس بالملل تجاه التدابير الصحية وطول الوقت منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

في سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصلت نسب الشفاء إلى ما يقرب من 81%، بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 329 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237385 حتى اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول لقاحات فايزر وجونسون آند جونسون، وكذلك مودرنا خلال الفترة المقبلة، في إطار اهتمام الدولة بتنوع مصادر اللقاحات خاصة للمسافرين لبعض الدول التي وضعت لقاحات معينة شرطًا لدخولها.