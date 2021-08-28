عامل يذبح شقيقته في الشارع لشكه في سلوكها بسوهاج

ذبح عامل شقيقته المتزوجة بسكين في الشارع، قبل قليل، بعد أن شك في سلوكها، بعد أن تركت منزل زوجها، بدائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، وسلم الجاني نفسه لرجال الشرطة، واعترف بارتكابه للجريمة دفاعاً عن الشرف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة.

وقال أحد شهود العيان من أهالي المنطقة إن شقيق الزوجة الشابة قام بذبحها في الشارع، ظناً منه أنها تركت منزل الزوجية لارتباطها بعلاقة مع شاب، ولم يترك الجاني مسرح الجريمة إلى أن حضر رجال الشرطة.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بسوهاج، بلاغاً مساء اليوم السبت، بوجود جثة ربة منزل بدائرة قسم طهطا، وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، كما انتقل إلى مكان الواقعة العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وتم إخطار اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج.

وتبين من المعاينة والفحص مقتل زوجة شابة تُدعى «منال ج. خ.»، 28 سنه، ربة منزل، وتبين وجود جرح ذبحي بالرقبة، وسلم المتهم ويُدعى «محمود ج. خ.»، 35 سنة، عامل، شقيق المجني عليها، نفسه لرجال الشرطة، وبحوزته أداة الجريمة «سكين»، واعترف المتهم بأنه قتل شقيقته دفاعاً عن الشرف.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.