وزير الطيران يتابع حركة التشغيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية في مطار القاهرة

فاجأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم، مبنيى الركاب رقمىّ «2 و3» بمطار القاهرة الدولى، لمتابعة انتظامية حركة التشغيل التى تشهد كثافة خلال الفترة الصباحية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين، والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية، وذلك فى إطار جولاته المستمرة للاطمئنان على حركة السفر والوصول وانسيابية التشغيل داخل المطارات.

وتفقد «منار»، خلال جولته، برفقة المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خط سير الركاب بداية من دخول المطار حتى إنهاء إجراءات سفرهم، مروراً بكاونترات المحطة والجوازات ومنطقة تجميع الحقائب، وكذا الأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة، ونقاط التأمين المختلفة، ومكتب الحجر الصحى وغيرها.

ووجَّه وزير الطيران المدنى، خلال الجولة، بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين، واستمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات العاملة بالمطار للتعامل مع كثافة التشغيل التى يشهدها مطار القاهرة بتسيير عدد كبير من شركات الطيران العالمية والمصرية رحلات من وإلى وعبر مطار القاهرة المحورى، ما يعكس الثقة فى التزام المطارات المصرية بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.