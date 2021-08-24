رئيس جامعة بنها يدعو العاملين والطلاب لسرعة تلقي لقاح كورونا

دعا الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالحرص على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم.

جاء ذلك خلال جولة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها لمتابعة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بحضور الدكتور محمد جمال الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

جامعة بنها تتولى تطعيم منتسبيها بالتنسيق مع صحة القليوبية

وقال «الجيزاوي» إن جامعة بنها سوف تتولى تطعيم منتسبيها، وتم مخاطبة الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لتوفير اللقاحات، مشيراً إلى أن التطعيم يتم تحت إشراف طبي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

ويجري التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعات المصرية.

متابعة تنيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية ببنها

في سياق آخر، أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع والمشرف العام على المدن الجامعية، جولة تفقدية داخل المدن الجامعية بمنطقة «كفر سعد»، بنين وبنات، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، قبيل بدء استقبال طلبات الطلاب للإقامة بالمدن الجامعية.

شملت الجولة، التي شهدها الدكتور سيد عبد الونيس، نائب المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان، مدير عام المدن، أعمال الصيانة الجارية بالمدن الجامعية، في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد، كما شملت الجولة تفقد الملاعب والورش والغرف السكنية بالمدن ومتابعة صيانتها وتجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب، والعمل على توفير أوجه الراحة لهم داخل المدن الجامعية.