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ويجز يعلن عن أول حفل «أون لاين» له.. الشهر المقبل بتذاكر

ويجز لجمهوره: نزلوا الأبليكيشن واحجزوا التذاكر

كتب:

ياسمين محمود
04:56 ص | الأحد 29 أغسطس 2021
ويجز

ويجز

أعلن مغني الراب ويجز، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، عن إحيائه أولى حفلاته «الأونلاين»، على إحدى المنصات الشهيرة.

ونشر ويجز، فيديو لبرومو تشويقي للحفل، وعلق قائلًا: «يوم 28 سبتمبر هعمل حفلة أونلاين على منلي.. لوعايزين تحضروا عشان تسمعوا أغنيتي الجديدة لأول مرة، نزلوا الأبليكيشن واحجزوا التذاكر».

حفل ويجز بالعلمين

أحيا مغني الراب ويجز، في يوليو الماضي، حفلا ناجحا ضمن الدورة الثانية لمهرجان الماسة العلمين الغنائي، وتخطى أعداد الجمهور داخل الحفل الأرقام القياسية للحفلات التي أطلقت منذ بداية صيف 2021.

وقد قدم «ويجز»، خلال الحفل عدد من الرقصات الصحوية بعدد من اغنيه الشهيرة منها «دورك جاي، وباظت، وعفاريت الأسفلت».. وغيرها مما تفاعل معها جمهور نجم الراب المصري من مختلف الأعمار

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