جيهان خليل تكشف لـ «الوطن» تفاصيل إصابتها بكورونا: ربنا نجاني من الموت

كشفت الفنانة جيهان خليل، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقضاء 15يوما في العزل بأحد المستشفيات.

وقالت جيهان خليل لـ «الوطن»: «الحمد لله خفيت وطلعت من المستشفى وكله تمام بس كانت فترة صعبة وربنا نجاني من الموت».

وأضافت «أنا كنت في المستشفى وللأسف لم أكن أستطيع التحدث وقتها لأنه تم وضعي على جهاز أكسيجين وحالتي كانت صعبة جدا، وفضلت الصمت وعدم الإعلان عن إصابتي بالفيروس لأنني كنت بمفردي ولم أرغب في أن أقلق عائلتي علي».

واختتمت جيهان خليل تصريحاتها لـ «الوطن» بالرجاء من الجميع توخي الحذر، قائلة «الأمر صعب جدا التزموا بالتطعيم والكمامات».

جيهان خليل تعلن تعافيها من فيروس كورونا

وأعلنت جيهان خليل تعافيها من فيروس كورونا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ووجهت نصيحة للجمهور بعد تعافيها من الفيروس وكتبت قائلة «أنا الحمد لله كويسة وخفيت، كانت فترة صعبة جدًا، بس الحمد لله ربنا نجاني».

وأضافت «فيه ناس لسة عاوزة أشكرهم من قلبي على محبتهم وعلى كل اللي عملوه لحد ما عديت الأزمة وربنا شفاني، كنت مترددة في الأول صح ولا لأ، بس لأ طبعًا خدوا التطعيم».

معلومات عن جيهان خليل

جيهان خليل، فنانه مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما، عرفها الجمهور المصري والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015.