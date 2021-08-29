كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة طنطا.. الكليات والأوراق المطلوبة للتقديم

جامعة طنطا واحدة من أهم الجامعات المصرية الحكومية، ومقرها مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وهي الجامعة الحكومية الوحيدة في المحافظة، والثانية بعد إنشاء جامعة خاصة العام الماضي.

أنشئت الجامعة عام 1962 بقرار جمهوري رقم 1468، وكانت فرعا من فروع جامعة الإسكندرية إلى أن استقلت عام 1972.

جامعة طنطا.. كليات ومعاهد

كلية الطب هي أقدم كلية في جامعة طنطا، حيث أنشئت عام 1962، عندما كانت فرعا لجامعة الإسكندرية، وتضم الجامعة حالياً 14 كلية ومعهداً فنياً، هي كليات (الطب البشري- العلوم - التربية - التجارة – الصيدلة - طب الأسنان - الآداب - الحقوق – التمريض - الهندسة - الزراعة - التربية الرياضية – التربية النوعية - كلية الحاسبات والمعلومات)، إضافة إلى المعهد الفني للتمريض و37 وحدة ذات طابع خاص.

توقعات تنسيق كليات جامعة طنطا 2021 علمي وأدبي

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، اليوم الأحد، لمعرفة الكليات والجامعات التي سيلتحقون بها. وبشكل عام يشهد تنسيق العام الجاري انخفاضا ملحوظا في جميع الشعب (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي)، مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة التراجع الكبير في مجاميع طلاب الثانوية العامة، ومن المتوقع، انخفاض تنسيق الكليات 2021، ما بين 7 إلى 10٪ عن العام الماضي.

مصاريف جامعة طنطا لجميع الكليات

سعت جامعة طنطا إلى تفعيل التحول الرقمي، وفعلت وحدة نظم المعلومات الإدارية، وكذلك التحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية للطلاب بالجامعة، كخطوة أولى في عملية ميكنة التحصيل الإلكتروني لجميع المستحقات والرسوم المالية.

وتختلف المصروفات الدراسية في كليات جامعة طنطا وفقا لنوع الكلية والمواد الدراسية بها، وإن كان هذا العام لن يشهد زيادة في المصروفات الدراسية، وستتحمل الجامعة مصروفات الطلاب المتعثرين ماديا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة طنطا لجميع الكليات

أعلنت جامعة طنطا عن الأوراق المطلوبة للتقديم لكلياتها للعام الجامعي 2021/2022، وهي كالتالي:

1- صورة شهادة الثانوية العامة + الأصل (للاطلاع).

2- استمارة 2 جند و6 جند للذكور فقط، واستخراجهما من منطقة التجنيد أو من مديرية الأمن.

3- صورة من بطاقة الترشيح (بعد ظهور نتيجة التنسيق).

4- استخراج شهادتي ميلاد قيد إلكتروني.

5- 4 صورة شخصية 6x4 (صور حديثة).

6- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

7- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

مكان وعنوان جامعة طنطا وأرقام التليفون

تقع جامعة طنطا في مدينة طنطا، عاصمة محافظة الغربية، وتضم مجمعيّن بهما كليات، الأول هو مجمع سبرباي ويضم كليات (الآداب - الحقوق - الهندسة - الزراعـة - التربية الرياضية - كلية الحاسبات والمعلومات)، والثاني هو المجمع الطبي ويضم كليات (الطب البشري- العلوم - الصيدلة - طب الأسنان - التمريض - معهد فني تمريض)، فيما تتواجد كلية التجارة في شارع سعيد، وكلية التربية النوعية في شارع بطرس.

مقر إدارة الجامعة

يقع مقر إدارة جامعة طنطا في مدينة طنطا - شارع الجيش.

رقم التليفون: 3317928 040 2+ / 3317929 040 2+

فاكـس: 3286114

الرمز البريدي: 31111

الإيميل: tanta_unv@unv.tanta.edu.eg.