اختفى وعاد جثة هامدة.. وفاة الممثل الشاب ماثيو ميندلر

عثر على الممثل الشاب ماثيو ميندلر، المعروف عن دوره في فيلم «Our Idiot Brother» ميتًا يوم السبت، بعد إبلاغ جامعة «ميلرسفيل» في بنسلفانيا، عن تغيبه.

جامعة «ميلرسفيل» تنعي وفاة ماثيو ميندلر

وأعلنت الجامعة خبر وفاة الممثل الشاب، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الهيئة الطلابية، قائلة: «بقلب حزين أعلمكم بوفاة ماثيو ميندلر البالغ من العمر 19 عامًا من هيليرتاون، بنسلفانيا، وهو طالب في السنة الأولى في جامعة ميلرسفيل، صلواتنا للراحة والسلام مع أصدقائه وعائلته خلال هذا الوقت العصيب»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

قدمت أسرة ماثيو ميندلر بلاغًا بفقدانه، جاء فيه أنه «لم يعد إلى غرفته أو يرد على المكالمات الهاتفية من عائلته، شوهد آخر مرة وهو يغادر مبنى سكنه نحو الساعة 8 مساء، في يوم 24 أغسطس، ولم يتمكن من حضور فصوله في صباح اليوم التالي».

تم الإبلاغ عن فقد ماثيو ميندلر من قبل الجامعة، يوم 26 أغسطس، بدأت وكالات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى شرطة الجامعة في البحث عنه منذ ذلك الحين، تم العثور على «ميندلر» متوفيًا في بلدة مانور يوم السبت، ثم تم نقله إلى مركز الطب الشرعي في مقاطعة لانكستر للتحقيق في الأمر، ولكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

من هو ماثيو ميندلر

اشتهر «ميندلر» بدوره في فيلم «Our Idiot Brother»، إنتاج عام 2011، الذي قام ببطولته بول رود وإليزابيث بانكس وزوي ديشانيل، ولعب «ميندلر» خلال أحداث الفيلم دور «ريفر»، ابن ليز «إميلي مورتيمر» وديلان «ستيف كوجان»، الذي يسيطر عليه والديه بشدة وبالتالي غير قادر على التعبير عن نفسه.

وقدم ماثيو ميندلر عددًا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال مشواره الفني القصير، كان آخرها الفيلم التلفزيوني «Chad: An American Boy»، في عام 2016.