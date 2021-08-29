مفاجأة.. قرار جديد من موسيماني يحسم مصير مروان محسن مع الأهلي

فجر مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل بنهاية الموسم، خاصة بعد تعاقد الأهلي مع ثلاثة لاعبين في خط الهجوم وهم «لويس ميكيسوني، بيرسي تاو وحسام حسن».

وقال المصدر إن هناك اتجاها داخل النادي الأهلي لاستمرار مروان محسن، بين صفوف الفريق، في ظل عدم تلقي النادي أي عروض للحصول على خدماته، بالإضافة إلى ترحيب بيتسو موسيماني المدير الفني، باستمرار اللاعب في الموسم المقبل.

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