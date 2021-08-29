ضبط سائق سهل تسفير 11 شخصا من الدقهلية عبر هجرة غير شرعية

كشفت وزارة الداخلية، في إطار مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، تورط سائق، له معلومات جنائية، مقيم بقرية «تلبانة» في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، في تسهيل سفر 11 شخصًا من أبناء القرية عبر هجرة غير شرعية إلى إحدى الدول، متوجهين لشقيقه، مقيم بالدولة ذاتها المشار إليها، تمهيداً لسفرهم إلى دولة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود برئاسة قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم المذكور، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.