صندوق تطوير التعليم: سعداء بالتعاون مع "مصر الخير"

أعرب الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء ، عن خالص شكره وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة "مصر الخير" برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وحرصها على إتاحة فرص عديدة للتعليم بالجامعات التكنولوجية والمنح التعليمية بالخارج لأبنائنا الطلاب.

وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء في كلمته، اليوم الأحد، التي ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في احتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، "إننا نسعد دائما بالتعاون والعمل مع مؤسسة (مصر الخير) ودائما في التواصل معها لننمي المجتمعات الموجودة وتنيح التعليم على أعلى مستوى لكل بيت مصري".

وأشاد الحيوي بالاهتمام بالتعليم الفني في الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "أنشأت الدولة المصرية العديد من الجامعات التكنولوجية واشتغلنا بالفعل في 3 جامعات تكنولوجية وإن شاء الله في العام الدراسي 2021 عندنا 6 جامعات تكنولوجية جديدة نعمل بها"، مضيفا: "نحن نعمل لأن المجتمع المصري يستحق منا الكثير.. وطبعا عندنا نقطة تحول كبيرة جدا للأسرة المصرية وهي الثانوية العامة، حيث تم إتاحة الفرصة للتعليم بالجامعات التكنولوجية والمنح الدراسية".

واختتم الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء كلمته قائلا: "كل الشكر والتقدير لكل العاملين بمؤسسة (مصر الخير) وعلى رأسها الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ونحتاج لمجهود أكبر وأكبر وبمؤسسة "مصر الخير" نوصل التعليم لكل بيت في مصر يسعى ليكون أبناؤه على أعلى مستوى من التعليم.

جاء ذلك في احتفالية مؤسسة "مصر الخير" لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك بحضور محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبا عن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائباً عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية نائبا عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائباً عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومرفت حسين رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.