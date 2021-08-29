عصمت السادات يكشف الجانب الإنساني في حياة «جيهان»: سند العيلة.. عمرنا ما ننساها

قال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ونجل شقيق الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، إنَّ «سيرة السيدة جيهان السادات ستظل محفورة في وجدان كثير من المصريين، لاسيما أنَّها من الشخصيات التي أثرت في عالمنا، فمسيرتها في الإسهامات الإنسانية والاجتماعية يعلمها الجميع».

شخصية جيهان السادات

وأضاف «عصمت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بمناسبة ذكرى ميلاد جيهان السادات قرينة عمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنَّها «تعيش في وجداننا جميعا فقد رحلت عنا بجسدها فقط»، لافتا إلى أنَّ رصيد ذكرياتها مع كل فرد من أفراد العائلة تحتاج إلى أيام لسردها، فهي شخصية مؤثرة ومختلفة، حيث كانت حريصة على حضور جميع المناسبات العائلية نيابة عن الرئيس الراحل «أنور السادات»، بسبب انشغاله الدائم.

متحف الرئيس أنور السادات

ويتذكر محمد أنور عصمت السادات، دور زوجة عمه بطل الحرب والسلام، وحرصها على دعم متحف الرئيس الراحل في قريته «ميت أبو الكوم»، وتزويدها بالمقتنيات النادرة، معلقًا: «قررنا بعد استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تدشين متحف يجمع مقتنياته النادرة، وكانت السيدة جيهان حريصة على الحضور لافتتاحه وسط لفيف من الأهل والأصدقاء، كما حرصت على دعم المتحف ببعض الكتب والمقالات الأجنبية التي تحدثت عن الرئيس السادات، باعتباره بطل الحرب والسلام.

نصائح «جيهان» لعائلة السادات

ويروي نجل شقيق الرئيس السادات، موقفًا جمع بينه وبين جيهان السادات عقب نجاحه في الانتخابات البرلمانية 2005، قائلًا: «كانت سابقة لم تحدث من قبل وهو نجاحي أنا وشقيقي طلعت السادات، وهي انتخابات عرفت بشراستها، خاصة أن هذه الانتخابات كان يسيطر عليها الحزب الوطني آنذاك، وأتذكر أنَّها قالت لي: نجاحكم ينسب ويحسب للرئيس الراحل أنور السادات، والناس نزلت عشان تنجحكم حبًا في أنور السادات، ولازم تكونوا قد المسؤولية».

وأوضح محمد أنور عصمت السادات، أنَّ جيهان السادات، طالبتهما بالتركيز حال استمرارهما في العمل البرلماني، قائلة: «إذا قررتم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، فاعلموا أنكم ستخوضونها، برصيد ما حققتموه تحت قبة البرلمان».

إدارة جيهان السادات للمعارك السياسية

وأشار إلى أنَّ جيهان السادات كان لديها رؤية في التعامل مع المعارك والاختلافات السياسية، موضحًا: «كانت بتنصحني دائمًا أن أي اختلاف في القرارات أوالسياسات مع الحكومة، لابد أن يتم وفقا لخلفية وأرضية وطنية، مع بذل مجهود لإيجاد الحلول وتلافي الاشتباك».

رحيل جيهان السادات

واختتم حديثه بقوله: « في ذكرى ميلاد ميلادها، لا نملك إلا الدعاء لها بالمغفرة، فهي سيدة مختلفة، وبالنسبة لعائلتنا كانت السند والحضن الحقيقي، واليوم ستجتمع العائلة في ذكرى ميلادها لندعو لها بالرحمة والمغفرة».