كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة بني سويف.. الكليات والأوراق المطلوبة

أنشئت جامعة بنى سويف كفرع لجامعة القاهرة عام 1981، لكنها استقلت بموجب القرار الجمهوري رقم (84) لسنة 2005، وتضم الجامعة الآن 33 كلية ومعهدا، بينها كليات ومعاهد فريدة من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة بني سويف لجميع الكليات

1ـ استمارة الثانوية العامة.

2ـ شهادة الميلاد.

3ـ الصور الشخصية.

4ـ نموذج 2 جند من إدارة التجنيد.

5 ـ صورة بطاقة الترشيح.

6ـ (8) صور شخصية.

7ـ صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

8 ـ استمارة الكشف الطبي من الكلية ويستكمل اجراءات الكشف الطب الطبي.

9 ـ كود الطالب يحصل عليه من الجامعة للتطعيم بلقاح كورونا بالمستشفى الجامعي.

مكان وعنوان جامعة بني سويف ورقم الهاتف

يقع المقر الرئيسي لجامعة بني سويف في ميدان العبور بمدينة بني سويف «القديمة»، وتقع بعض الكليات في مجمع كليات جامعة بني سويف شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

أرقام هواتف جامعة بني سويف (المقر الرئيسي) 0822356845 / 0822356846/ 0822324879

والفاكس: 0822333367

كليات جامعة بني سويف

تضم جامعة بني سويف 33 كلية ومعهدا، هي كلية التجارة، وكلية الحقوق، وكلية الطب البيطري، وكلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية التربية، وكلية الصيدلة، وكلية الطب البشري، وكلية التمريض، وكلية الهندسة، وكلية التعليم الصناعي، وكلية التربية الرياضية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وكلية الاعلام، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية الزراعة، وكلية العلوم الصحية، وكلية رياض الأطفال، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية الألسن، وكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وكلية علوم الأرض، وكلية السياحة والفنادق، وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعهد القومي لعلوم المسنين، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، ومعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية.

توقعات تنسيق كليات جامعة بني سويف 2021 علمي وادبي

ويترقب طلاب الثانوية العامة 2021، اليوم الأحد، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2021-2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والذي يتضمن الحد الأدنى لكل كلية من القطاعات المختلفة للمرحلة الأولى، خاصة كليات القمة الطب البشري والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والتمريض.

وتشير التوقعات إلى أن هناك انخفاضًا حادًا ستشهده الكليات العام الجامعي 2021-2021، وذلك بعد انخفاض الحد الأدنى لشرائح مجاميع الثانوية العامة، حيث من المتوقع انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الأدبي، على أن يكون الحد الأدنى لكليات الألسن عند 85% والإعلام 84%، والاقتصاد والعلوم السياسية 86%.

مصاريف جامعة بني سويف لجميع الكليات

مصروفات جامعة بني سويف للعام الدراسي 2020/2021 الدراسة للكليات النظرية بالنسبة للطالب المستجد تصل إلى 876 جنيها شاملة كافة مصروفات الخدمات والأنشطة الطلابية، وبالنسبة للطالب المستجد في الكليات العملية 1060 جنيها شاملة رسوم الخدمات والأنشطة وغيرها، وتخفض تلك المصروفات بنسبة 200 جنيه للطلاب القدامى، على أن يتقدم الطالب غير القادر على دفع المصروفات لمكتب رعاية الشباب بالجامعة ويتقدم بالأوراق اللازمة من أجل تخفيض المصروفات أو تحمل الجامعة بها كاملة.