كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة الزقازيق.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

تعتبر جامعة الزقازيق سابع جامعة مصرية من حيث تاريخ إنشائها، وقد خطت الجامعة خطوات واسعة في جميع المجالات مواكبة بذلك العصر الحديث، وقد اختارت شعاراً لها صورة الزعيم الوطني أحمد عرابي ابن الشرقية الذي وقف شامخا أمام الاستعمار الغاشم مناديا بحرية مصرنا العزيزة.

وقد صدر القانون رقم 18 بتاريخ 14/4/1974، بإنشاء جامعة الزقازيق مكونة من الكليات الست لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق وهي كليات الزراعة والتجارة والطب البيطري والطب البشري والتربية والعلوم، وتوالى بعد ذلك إنشاء الكليات والمعاهد في مختلف التخصصات والتي تنتشر على مساحة إقليمية واسعة في محافظتي الشرقية والقليوبية.

جامعة الزقازيق تضم 20 كلية ومعهد

1- كلية التربية 2- كلية التجارة 3- كلية الزراعة 4- كلية الطب البشري 5- كلية الطب البيطري 6- كلية العلوم 7- كلية الحقوق 8- كلية الصيدلة 9- كلية الآداب 10- كلية الهندسة 11- كلية التربية النوعية 12- كلية التمريض 13- كلية التربية الرياضية بنين 14- كلية التربية الرياضية بنات 15- كلية الحاسبات والمعلومات 16- معهد الكفاية الإنتاجية 17- المعهد العالي للحضارات 18- معهد الدراسات والبحوث الأسيوية 19- معهد مبارك للأورام 20 - فرع كلية الطب في فاقوس 21 - كلية التربية للطفولة المبكرة 22- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل 23 - كلية الآثار 24 - المعهد الفني للتمريض 25 - كلية التكنولوجيا والتنمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات ومعاهد جامعة الزقازيق

شهادة الثانوية العامة وصورة منها

شهادة الميلاد رقم قومي وصورة منها

عدد 6 صور شخصية

صورة من البطاقة الشخصية

صورة من بطاقة الترشيح

المصروفات الجامعية المقررة «للذكور»

نموذج 2 جند

طباعة استمارة كشف طبي من موقع جامعة الزقازيق على الإنترنت