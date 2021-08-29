الداخلية تستقبل الراغبين في الحصول على خدمات شرطية بإجراءات احترازية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، بحسب بيان وزارة الداخلية، عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وجرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الداخلية، أنّها تواصل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.