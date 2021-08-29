في ذكرى ميلاده.. 5 وجوه للفنان مصطفى متولي أشهرها «سردينة وسيد سبرتو»

في شهر أغسطس كان ميلاد الفنان مصطفى متولي يوم 29 عام 1949، وبعد 51 عامًا من الحياة رحل في نفس الشهر يوم 5 عام 2000، تاركا وراءه عددا من الأدوار المميزة التي جمعت بين الخير والشر، ومساحة لم يستطع غيره أن يملأها.

ذكرى ميلاد مصطفى متولي الـ 72

وفي ذكرى ميلاده الـ 72، ترصد «الوطن» أبرز الأدوار التي لعبها الفنان مصطفى متولي على مدار مشواره الفني الذي بدأه في سبعينيات القرن الماضي، من خلال فيلم «خلي بالك من زوزو» عام 1972، وحتى آخر أعماله الدرامية مسلسل «أوبرا عايدة» عام 2000، ومسرحية «بودي جارد» مع عادل إمام، الذي جمعتهما الصداقة وتتم تتويجها بزواج «متولي» من شقيقة الزعيم.

محفوظ سردينة

عام 1995 لعب مصطفى متولي شخصية محفوظ سردينة خلال أحداث مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» مع نور الشريف، وفي بداية الأحداث جسّد شخصية الشاب المتسلط الكاره لـ«عبدالغفور البرعي» الذي يعمل لدى والده بوكالة الخردة، وبمرور الزمن يصبحان من الأصدقاء المقربين، وهو من إخراج أحمد توفيق، قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.

زعيم العصابة

جسّد مصطفى متولي شخصية زعيم العصابة خلال أحداث فيلم «بخيت وعديلة» مع عادل إمام وشيرين، وغالبية مشاهده مع الفنان محمد هنيدي وكان يردد له عبارة واحدة تنم عن غضبه «أنا كده زعلت»، إخراج نادر جلال، سيناريو وحوار لينين الرملي.

الأسيوطي

عام 1991 لعب مصطفى متولي شخصية الضابط «الأسيوطي» الذي لا يعرف الرأفة في التعامل، وتستعين به الإدارة للتحقيق مع حسن بهلول والذي جسد دوره عادل إمام، بدلًا من الضابط معتصم الألفي الذي تعاطف مع بهلول ولعب دوره حسين فهمي، خلال أحداث فيلم «اللعب مع الكبار»، من إخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار وحيد حامد.

سيد سبرتو

عام 1991 لعب مصطفى متولي شخصية سيد سبرتو، أحد أفراد فريق شمس الزناتي والذي لعب دوره عادل إمام خلال أحداث فيلم «شمس الزناتي»، إخراج سيمر سيف، سيناريو وحوار مجدي هداية.

المعلم بلاسي

عام 1987 قدم مصطفى متولي شخصية المعلم بلاسي خلال أحداث فيلم «سلام يا صاحبي»، مع عادل إمام وسعيد صالح، إخراج نادر جلال، سيناريو وحوار صلاح فؤاد.