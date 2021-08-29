«لم يفت الأوان».. وزير الصحة الإسكتلندي يوجه رسالة لمواطنيه الأقل من 40 عاما

قال وزير الصحة الإسكتلندي حمزة يوسف، إنه يجب على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، التأكد من حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد وعدم إهمال الجرعة الثانية، مضيفًا أن الفيروس لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وزير الصحة لـ مواطنيه: لم يفت الأوان

وفي تصريحات صحفية لموقع PA Media قال الوزير الاسكتلندي: «رسالتنا لكم واضحة. لم يفت الأوان بعد للحصول على لقاحك ويظل من الضروري أن تحصل على كلتا الجرعتين من أجل توفير أقصى قدر من الحماية ضد هذا الفيروس. من فضلكم لا تتركوا العمل نصف منتهي، فنحن نعمل على تسهيل حصول الأشخاص على لقاحاتهم قدر الإمكان، وزيادة الخيارات المتاحة لكيفية ومتى يختار الناس التطعيم، مثل العيادات المفتوحة والعيادات المفتوحة».

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسكتلندا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة ونحو ثلثي جميع الحالات المسجلة حديثًا هم دون الأربعين، وذكر تقرير الجارديان أنه في الشهر الماضي، كانت 30٪ من حالات الاستشفاء المرتبطة بفيروس كورونا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، في حين كانت غالبية حالات الدخول إلى المستشفيات بين الأشخاص غير المطعمين في الفئة العمرية أقل من 40 عامًا 58٪.

80% من سكان إسكتلندا تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

يذكر أن أكثر من 80٪ من سكان إسكتلندا قد تلقوا الآن جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أشارت الجارديان إلى أن الوفيات في بريطانيا ودخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، يظهر جزءا بسيطا من مستويات العدوى في ذروة تفشي المرض في بريطانيا من قبل وذلك بسبب القوة الوقائية للقاحات، حيث تلقى أكثر من 60 ٪ من سكان المملكة المتحدة جرعتين.

ونقلت الصحيفة عن كيفن ماكونواي، أستاذ الإحصاءات التطبيقية: «آخر مرة كانت فيها الإصابات بمستواها الحالي في بريطانيا كانت أواخر يناير الماضي، حيث كان هناك نحو 2300 حالة دخول يومية إلى المستشفى و1100 حالة وفاة يوميًا في ذلك الوقت، وعلى النقيض من ذلك، فإن أحدث الأرقام اليومية لبريطانيا الآن هي نحو 770 حالة دخول إلى المستشفيات و80 حالة وفاة».