«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني خالد بملوي غدا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية بني خالد بمركز ملوي، يومي 30 و31 أغسطس الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر)، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

قافلة طبية في بني حسن الشروق

وكانت مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق، بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 25 و26 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1638 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 311 حالة جراحة، و442 حالة أطفال، و269 باطنة، و98 نساء، و60 أسنان، و186 جلدية، و112 حالة أنف وأذن، و130 رسم قلب إلى جانب عمل 149 تحاليل مختلف، وعمل 25 حالة موجات صوتية.

كما أجريت 14 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 124 مترددا، إضافة إلى خلع أسنان لـ 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 42 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، فضلًا عن عمل ندوات تثقيف صحى لـ 75 مترددا.