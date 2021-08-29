«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني خالد بملوي غدا

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني خالد بملوي غدا
كتب:
اسلام فهمي
02:54 م | الأحد 29 أغسطس 2021
قافلة طبية
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية بني خالد بمركز ملوي، يومي 30 و31 أغسطس الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.
أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر)، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
قافلة طبية في بني حسن الشروق
وكانت مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق، بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 25 و26 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1638 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 311 حالة جراحة، و442 حالة أطفال، و269 باطنة، و98 نساء، و60 أسنان، و186 جلدية، و112 حالة أنف وأذن، و130 رسم قلب إلى جانب عمل 149 تحاليل مختلف، وعمل 25 حالة موجات صوتية.
كما أجريت 14 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 124 مترددا، إضافة إلى خلع أسنان لـ 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 42 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، فضلًا عن عمل ندوات تثقيف صحى لـ 75 مترددا.