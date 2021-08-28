مجانية.. «الصحة» تطلق قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بـ6 محافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، خلال الفترة من السبت، 29 أغسطس الجاري، وتستمر حتى غدٍ الأحد، في 6 محافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» خريطة انتشار القوافل الطبية في المحافظات، وأماكن وجودها، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية «حياة كريمة»

وتتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا وهي:

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

ـ القلب.

ـ الأطفال.

ـ الأنف.

ـ الجلدية.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

ـ الغابة، مركز إطسا، محافظة الفيوم.

ـ الساحل القبلي، مركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.

ـ الرزيقات قبلي، مركز أرمنت، بمحافظة الأقصر.

ـ أسنيت مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية.

ـ كوم بدر مركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

ـ بني قرة مركز القوصية، بمحافظة أسيوط.

وتنطلق قوافل مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري، على أن يتم تغيير أماكنها بشكل دوري، بصفة يومية، لضمان وصولها لكل محافظات الجمهورية، وفقا لـ«وزارة الصحة»، كما أوضحت الوزارة القوافل الطبية لمبادرة «حياة كريمة»، توفر صيدلية بها كل الأدوية، موضحة أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، في تصريح سابق لها، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.