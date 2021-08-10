الكشف والعلاج المجاني لـ2643 مواطنا في 3 قوافل طبية بقرى بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، في هذا الجانب، أنه تم تنظيم 4 قوافل طبية بقرى الريغة مركز سمسطا، وإفوة مركز الواسطى، والأنصار بمركز إهناسيا، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث تمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم مواقع القوافل ومحيطهم قبل وأثناء وبعد انتهاء العمل، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

في القافلة الأولى بقرية الريغة بمركز سمسطا، جرى الكشف على 317 مستفيد من أهالي القرية، وتوزيع بعض الأدوية بالمجان في القافلة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وضمت عددا من التخصصات الطبية، شملت 63 أطفال، 69 باطنة، 91 رمد، 94 عظام، وعمل 30 نظارة طبية، فيما تمكنت القافلة الثانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية من الكشف على 1074 حالة بقرية إفوة، بينهم 493 أطفال، 35 عظام، 274 جلدية، 74 رمد، 140 أنف وأذن، و59 معمل، و7 أشعة.

وفي القافلة الثالثة بقرية الأنصار بمركز إهناسيا، جرى الكشف على 1252 حالة داخل 10عيادات في 9 تخصصات وهي تخصصات الباطنة، الأطفال، والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية وتنظيم الأسرة، ووسط إجراءات وقائية مشددة، وصرف العلاج لهم بالمجان، حيث شملت القافلة إجراء 51 تحليل معمل دم، و51 معمل طفيليات، 21 حالات الأشعة، واستصدار 3 قرارات علاج على نفقة دولة، وتحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، و74 حالة أشعة موجات فوق صوتية.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية وهي الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غيرالمعدية الضغط، السكر، والسمنة، وأورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 105مواطنين.

وأشار الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.